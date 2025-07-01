На МКАД столкнулись 11 автомобилей

ТАСС: На внутренней стороне МКАД произошли аварии с участием 11 автомобилей

На внутренней стороне МКАД столкнулись 11 автомобилей. Об этом сообщило столичное управление МВД, передает ТАСС.

На 69-м километре автодороги, как уточняется, произошли четыре аварии с участием 11 автомобилей. Никто не пострадал, обстоятельства аварии выясняются.

По информации источника ТАСС в оперативных службах, в ДТП столкнулись три грузовых и восемь легковых автомобилей. Из-за аварии оказались полностью перекрыты четыре полосы из пяти.

Ранее на МКАД в результате ДТП загорелся внедорожник. Автомобиль врезался в поливочную машину на участке между Ленинградским и Волоколамским шоссе.