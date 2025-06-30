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01:51, 30 июня 2025Россия

На МКАД загорелся внедорожник

На МКАД в результате ДТП загорелся внедорожник
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) в результате ДТП загорелся внедорожник. Об этом сообщил Telegram-канал «RT на русском».

Предварительно, автомобиль врезался в поливочную машину на участке между Ленинградским и Волоколамским шоссе. Официальной информации, в том числе о пострадавших, в данный момент нет.

Ранее в Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел на остановку пассажирского транспорта, погибли два человека. Еще два человека пострадали, их госпитализировали.

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