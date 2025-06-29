Два человека погибли в ДТП в российском городе

В Нижнем Новгороде автомобиль вылетел на остановку, 2 человека погибли

В Нижнем Новгороде произошло ДТП, в результате которого один из автомобилей вылетел на остановку пассажирского транспорта, погибли два человека. Об этом сообщило ГУ МВД России по Нижегородской области в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла 29 июня около 21:50 по местному времени (совпадает с мск) на улице Бекетова. Сначала на дороге столкнулись автомобили «Хонда» и «ЗАЗ», после чего иномарка влетела в остановку. В этот момент там находились люди.

«В результате ДТП два человека погибли, еще два человека, один из которых несовершеннолетний, получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщили в МВД, уточнив, что информация носит предварительный характер.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, заключили в ведомстве.

Ранее четыре человека стали жертвами аварии в Луганской народной республике. Как выяснил Следственный комитет региона, водитель микроавтобуса с девятью пассажирами заснул за рулем, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.