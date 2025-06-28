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14:28, 28 июня 2025Силовые структуры

Четыре человека не выжили в аварии с микроавтобусом по вине заснувшего водителя

Следственный комитет: Четыре человека не выжили в аварии с микроавтобусом в ЛНР
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Четыре человека не выжили в ДТП по вине заснувшего водителя. Об этом сообщает Следственный комитет России по Луганской народной республике (ЛНР).

Авария произошла на участке автодороги Меловое — Беловодск в Меловском районе региона. Водитель микроавтобуса, следовавшего из Москвы в Донецк, заснул за рулем. Авто, в котором было девять пассажиров, съехало в кювет и перевернулось.

В результате четыре пассажира не выжили, водителя 1980 года рождения госпитализировали. Проводится расследование. Также СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ).

Ранее семья с детьми попала в аварию под Минском. В их автомобиль врезался пьяный 25-летний водитель на Mercedes.

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