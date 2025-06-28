Семья из россиян с детьми попала в ДТП под Минском

«Минская правда»: В ДТП под Минском погибли россияне с детьми

На трассе М2 Минск — Национальный аэропорт семья россиян с детьми попала в аварию. Об этом сообщило информационное агентство «Минская правда» со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Авария произошла возле деревни Слободщина на 20-м километре трассы М2. По данным агентства, 25-летний водитель Mercedes в состоянии алкогольного опьянения въехал в ехавший впереди микроавтобус Skoda. В результате случившегося россиянки 7 и 13 лет, их 43-летняя мать и 75-летняя бабушка из автомобиля Skodaне не выжили, а водителя с различными травмами госпитализировали.

По предварительным данным, водитель Mercedes управлял автомобилем с содержанием алкоголя в выдыхаемом воздухе на уровне 1,67 промилле. Также у него была взята кровь для проведения дополнительной экспертизы. Другие подробности аварии не приводятся.

Ранее в Белоруссии во время грозы погибли два человека. В тот день бушевали гроза и сильный ветер. В результате разгула стихии в лесу возле деревни Кучки Вилейского района Минской области упавшим деревом был смертельно травмирован гражданин 1989 года рождения. Также из-за падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске не выжила девушка 1998 года рождения.