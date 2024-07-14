В Белоруссии во время грозы погибли два человека

МЧС Белоруссии: 13 июля в результате грозы с сильным ветром погибли два человека

В субботу, 13 июля, во время непогоды в Белоруссии погибли два человека. Об этом со ссылкой на МЧС республики сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в тот день бушевали гроза и сильный ветер. В результате разгула стихии в лесу возле деревни Кучки Вилейского района Минской области упавшим деревом был смертельно травмирован гражданин 1989 года рождения. Также из-за падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла девушка 1998 года рождения.

Днем ранее столицу России предупредили о мегаливне. В Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер до 20 метров в секунду.