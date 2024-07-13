В Москве ожидаются мегаливень и град

На выходных, 13 и 14 июля, Москву вновь настигнет мегаливень. Об этом сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

В столице также ожидаются гроза, град и сильный ветер до 20 метров в секунду. Отмечается, что возможно образование смерчей. При этом температура воздуха в городе по-прежнему останется высокой и будет достигать 30 градусов тепла по Цельсию.

Комплекс городского хозяйства Москвы в официальном Telegram-канале призвал москвичей не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили во время непогоды.

Ранее сообщалось, что синоптик Александр Шувалов спрогнозировал погоду в Москве на выходные. Он заявил, что в воскресенье жители мегаполиса и области почувствуют, как снизится давление, а на небе сформируются кучевые облака.