Москвичам спрогнозировали погоду на выходные

Синоптик Шувалов: в воскресенье москвичей ждут грозовые дожди

Предстоящие выходные в столице окажутся дождливыми. Свой прогноз погоды на 13-14 июля RT дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По сведениям синоптика, в субботу воздух в Москве прогреется до плюс 30 градусов, и такой температуры не будет вплоть до середины месяца. «Без осадков, температура доберется до +30 °С. Но это, наверное, будет последний день с 30-градусными температурами в столице в первой половине июля», — предупредил Шувалов.

В воскресенье ось гребня антициклона начнет двигаться на восток и Москва войдет в барическое поле. Жители мегаполиса и области почувствуют, как снизится давление, а на небе сформируются кучевые облака. Температура спадет до плюс 25-27 градусов. Во второй половине дня ожидаются грозы — дожди будут кратковременными и локальными, успокаивает метеоролог.

Следующая неделя также начнется с осадков. «В понедельник и вторник дожди могут чуть-чуть прибавить по интенсивности и по распространенности», — рассказал Шувалов в беседе с журналистами.

Как ранее сообщили в центре погоды «Фобос», жара покинет Москву в середине июля. Ближе к 16-му числу температура вернется к климатической норме.