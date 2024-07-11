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12:14, 11 июля 2024Экономика

Москвичам назвали сроки окончания жары

Синоптик Тишковец: жара в Москве закончится в середине июля

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Очередной период жары в Москве и Подмосковье завершится в середине июля. Сроки ее окончания жителям столичного региона назвал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве ожидается жара. Так, в четверг, 11 июля, воздух в столице прогреется до плюс 26-29 градусов, а по области — 24-29 градусов, что на несколько градусов выше климатической нормы для этого периода. До конца недели в ночные часы столбики термометров будут показывать от плюс 13 до 18 градусов, а днем — от 26 до 31 градуса.

Тишковец отметил, что спада жары стоит ждать чуть меньше, чем через неделю. «Сброс температуры, полагаю, произойдет в середине месяца, в районе 16-го числа, когда температура вернется в рамки положенной климатической нормы», — заключил он.

Днем ранее жителей ряда регионов России предупредили о 40-градусной жаре.

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      Полина Кислицына
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