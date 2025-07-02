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07:15, 2 июля 2025Бывший СССР

В Раде обвинили Зеленского в геноциде украинского народа

Депутат Рады Дмитрук обвинил Зеленского в геноциде украинского народа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский несет ответственность за организованный им геноцид украинского народа. С данным обвинением в адрес главы государства выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

«Украина обезлюдевает. Это не миграция. Это страшная трагедия, часть ГЕНОЦИДА!» — подчеркнул он.

Как утверждает Дмитрук, Зеленский идет на подобные радикальные меры, чтобы сохранить свою власть. «Он украл у страны не только деньги и жизни. Он украл поколение. Украл детей. Украл надежду. (...) И если мы не свергнем этот режим, если мы не скажем свое решительное "НЕТ", уже через 10-15 лет нас не будет», — призвал он.

Ранее Дмитрук заявил, что Зеленский тянет Украину на дно. Парламентарий также отметил, что большинство украинцев хотят мира и возвращения страны из ямы хаоса.

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