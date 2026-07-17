Депутат Панеш: Россиян стали обманывать под видом домовых чатов

В мессенджерах становится популярной новая мошенническая схема, рассказал депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам от ЛДПР Каплан Панеш. В беседе с «Лентой.ру» он пояснил, что злоумышленники создают фальшивые домовые чаты под видом «Дом РФ» или «ЖКХ-службы», собирают личные данные, а затем угрожают и вымогают деньги.

Граждане сообщают, что после вступления в такие чаты у них взламывают аккаунты на "Госуслугах", а в переписке звучат угрозы. Это уже не просто кража денег — это попытка вовлечь людей в противоправные схемы и запугать их Каплан Панеш депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам от ЛДПР

«Не вступайте в подозрительные чаты, проверяйте информацию через управляющую компанию и никому не передавайте данные из СМС. Мошенники создают группы в мессенджерах с названиями, похожими на официальные: "Дом РФ", "ЖКХ дома №…", "Соседи. Наш дом", "Управляющая компания". В группу добавляют жильцов, представляясь сотрудниками ЖКХ, мастерами или "активистами дома". В чате начинается активная переписка: просят передать показания счетчиков, решить общие вопросы, обсуждают ремонт. Это создает иллюзию легитимности. Через некоторое время в чате появляется сообщение с просьбой перейти по ссылке, скачать файл или подтвердить свои данные в "приложении УК"», — сказал Панеш.

По словам депутата, после перехода по ссылке или ввода данных аккаунт на «Госуслугах» или в банковском приложении взламывается. Далее злоумышленники либо оформляют кредит, либо угрожают, требуя перевести деньги «для проверки».

Панеш рекомендовал проверять создателя группы. Настоящие управляющие компании и ТСЖ не создают чаты в мессенджерах без официального уведомления на доске объявлений или через квитанции.

«Если вы не получали бумажного уведомления, это повод насторожиться. Обратите внимание на то, как называется группа. Официальные чаты обычно имеют название с указанием номера дома, управляющей компании и контактного телефона. "Дом РФ" или "Соседи" без конкретики — признаки мошенничества. Проверьте, кто уже есть в группе. Мошенники могут создавать фейковые аккаунты, чтобы имитировать активность. Если в группе нет ни одного знакомого соседа, вероятнее всего, вы в фальшивом чате», — подчеркнул Панеш.

Депутат также призвал не переходить по ссылкам, которые присылают в таких чатах, и не скачивать файлы. Официальные организации не рассылают ссылки на «скачивание приложения» через мессенджеры.

«Заблокируйте чат и отключите уведомления. Если вы уже перешли по ссылке или ввели данные, немедленно смените пароли на "Госуслугах", в банковских приложениях и в электронной почте. Включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Обратитесь в банк, чтобы заблокировать карты и счета, если есть подозрения на компрометацию данных. Если вы увидели угрозы в переписке, сохраните скриншоты и обратитесь в полицию с заявлением о вымогательстве», — отметил Панеш.

Кроме того, стоит написать заявление в управляющую компанию или ТСЖ, чтобы они оповестили жильцов о мошенничестве. Парламентарий отметил, что мошенники стали более изощренными: они не просто пытаются украсть деньги, но и запугивают, угрожают, пытаются вовлечь в преступные схемы. Особенно уязвимы пожилые люди, которые доверяют «соседским» чатам.

«Предупредите своих близких, особенно старшее поколение: если вас добавили в "домовой чат" от неизвестного лица — это почти наверняка мошенники. Не дайте себя обмануть», — добавил Панеш.

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