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18:26, 24 июня 2025Бывший СССР

В Раде призвали Зеленского уйти с поста президента

Депутат Рады Дмитрук призвал Зеленского уйти с поста президента Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук призвал Владимира Зеленского уйти с поста президента страны. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По словам Дмитрука, Зеленский в своих видеообращениях дает украинцам обещания, которые не выполнил и никогда не сможет выполнить. Также нардеп заявил, что глава Украины может ежедневно общаться с десятками лидеров других стран, но не может провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Поэтому ты должен уйти. И мир на Украине наступит через 24 часа после твоего ухода. Ты обещал договориться хоть с лысым чертом. А когда обнажился твой собственный облик — оказалось, что сам ты и есть тот самый черт», — отметил Дмитрук.

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский предрек конец режима Зеленского при одном условии. Он выразил мнение, что после завершения конфликта политик покинет пост президента.

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