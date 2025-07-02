ФАС возбудила 21 дело против «Светофора»

«Известия»: ФАС возбудила 21 дело в отношении логистических центров «Светофора»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 21 дело в отношении логистических центров сети «Светофор». Об этом сообщает газета «Известия»

Нарушения вскрылись в 14 регионах России — Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях. Антимонопольный орган привлекло внимание наличие в договорах поставок кабальных условий для производителей: оплата товара только после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и прочие нарушения.

Помимо ФАС, проверки торговой сети, управляющей одноименными магазинами и магазинами «Маяк», провел и Россельхознадзор.

«По итогам проведенных внеплановых выездных проверок в отношении юрлиц и ИП, осуществляющих торговую деятельность под маркой "Светофор", выявлено более 2,5 тысячи нарушений, выдано около 280 предписаний об их устранении, составлено более 1 тысячи протоколов и вынесено почти 1 тысячи постановлений о привлечении к административной ответственности», — пояснили в ведомстве.

Больше всего нарушений выявили в Красноярском и Краснодарском краях, Оренбургской, Нижегородской, Волгоградской областях. Они встречались в молоке и молочной продукции (51,4 процента), мясе и мясной продукции — (21,49 процента), рыбе и рыбной продукции, куриных яйцах — (20 процентов).

Роспотребнадзор обнаружил в сосисках «Папа может», которые продавали в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области, сальмонеллу. Сосиски поставляли из города Гагарин в Смоленской области, где располагаются основные животноводческие и перерабатывающие мощности мясокомбината.