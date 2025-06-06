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17:36, 6 июня 2025Экономика

В сосисках популярного бренда нашли сальмонеллу

Роспотребнадзор обнаружил в сосисках бренда «Папа может» сальмонеллу
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Роспотребнадзор обнаружил в сосисках «Папа может» сальмонеллу. Протокол по итогам проверки популярного бренда выложен во ФГИС «Единый реестр проверок».

Наличие бактерий в продукции сосисок «Молочные» Останкинского мясокомбината подтвердили по итогам отбора проб в одной из торговых точек сети «Светофор» в Тверской области.

Как выяснило ведомство, сосиски с сальмонеллой поставляли из города Гагарин в Смоленской области, где располагаются основные животноводческие и перерабатывающие мощности мясокомбината.

Ранее в продаваемой в «Светофоре» сырокопченой полусухой колбасе «Праздничная» и творожной массе «Монастырская буренка» нашли мясной клей. Запрещенную микробную трансглутаминазу, которая может привести к проблемам с иммунитетом и кишечником, обнаружили в продукции крупнейшего мясоперерабатывающего холдинга Сибири — «Сибирской продовольственной компании». Как показала проверка, 5 из 10 образцов мясного ассортимента в магазинах сети «Светофор» не соответствуют требованиям.

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