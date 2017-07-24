Матвиенко решила провести отпуск в Крыму

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что планирует отдохнуть в Крыму. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает «Интерфакс».

«Ну, выпытали — поеду в Крым. Я очень люблю море, обязательно поеду. Так что я вам секретик выдала», — рассказала Матвиенко журналистам на пресс-конференции по итогам весенней сессии Совфеда.

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Глава верхней палаты российского парламента также предположила в шутку, что МИД Украины вскоре выразит протест в связи с ее предстоящей поездкой на полуостров. Киев считает Крым, вошедший в состав России в 2014 году после референдума, оккупированной территорий.

Украинские власти требуют, что посещающие регион люди получали от них специальное разрешение. Тех, кто этого не делает, Киев обвиняет в нарушении территориальной целостности страны. В июне МИД Украины направил российским дипломатам ноту протеста из-за визита президента Владимира Путина в республику.

Ранее глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский говорил, что в свой летний отпуск в текущем году намерен посетить молодежный лагерь во Владимирской области, порыбачить и «съездить на клубнику».