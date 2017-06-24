МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины направило в российский МИД ноту протеста в связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым. Об этом говорится на сайте ведомства.

В министерстве заявили о несогласованном с Киевом посещении российской делегацией полуострова. «Украинская сторона считает упомянутый визит и другие так называемые поездки российских чиновников на территорию временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.

Материалы по теме Тысяча и один способ вернуть Крым О чем мечтают украинские политики

Ранее 24 июня сообщалось, что Путин посетил детский лагерь «Артек» в Крыму. Он принял участие в церемонии открытия седьмой смены, попробовал блины, приготовленные воспитанниками, а также осмотрел макет реконструкции лагеря, которая проводится с 2014 года.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита, он считает эту территорию временно оккупированной. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Согласно законам Украины, для посещения территорий, которые Киев считает «оккупированными», необходимо специальное разрешение.