Путин дал совет по написанию новостей

Президент России Владимир Путин, прибывший в Гурзуф, побеседовал с воспитанниками детского лагеря «Артек». В частности, он обсудил с девочкой из Донецка принципы работы журналистов и пришел к выводу, что пресса не должна обижать героев новостей, передает РИА Новости.

Попавшая в медиаотряд Таня Бондарь отметила, что журналисты, приехавшие с главой государства, могли бы рассказать, как правильно писать статьи и под каким углом снимать репортажи. «По каким критериям оценивать события, вот, мне кажется, это очень важно», — высказал свою точку зрения Путин.

Он продолжил: «Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна [участница встречи] из "Артека" сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?» Таня согласилась. Президент в свою очередь отметил, что такой подход весьма конструктивен.

За беседой наблюдали журналисты кремлевского пула.

В «Артеке» Путин принял участие в церемонии открытия седьмой смены, которая в этом году посвящена американской школьнице Саманте Смит, приезжавшей в лагерь во время холодной войны.