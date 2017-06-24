Путин приехал в «Артек» и попробовал испеченные детьми блины

Президент России Владимир Путин посетил детский лагерь «Артек» в Крыму, сообщается в субботу, 24 июня, на сайте Кремля. Он принял участие в церемонии открытия седьмой смены.

В ходе визита глава государства заглянул в спортивный зал, столовую, класс народных промыслов и один из номеров для проживания.

Как передает «Интерфакс», в столовой его угостили блинами, приготовленными воспитанниками «Артека»: президент похвалил выпечку. Там же Путина попросили поздравить одного из артековцев с днем рождения — он вручил имениннику заранее испеченный детьми праздничный торт.

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В классе народных промыслов президенту подарили расписанный под хохлому и стилизованный под футбольный мяч глобус.

Путин также осмотрел макет реконструкции лагеря, которая проводится с 2014 года. Кроме того, ему продемонстрировали ход работ по строительству лагеря «Солнечный».

РИА Новости уточняет, что во время пребывания в «Артеке» президент пообщается с детьми из США и Донбасса, а также из Японии, Казахстана и Киргизии. Все они родились в смешанных семьях, где один из родителей — гражданин России.

Седьмая смена «Артека» в 2017 году посвящена американской школьнице Саманте Смит, которая приезжала в лагерь во время холодной войны.