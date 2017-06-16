Депутатам Госдумы предложили стать «звездными вожатыми» в Артеке

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил коллегам по парламенту последовать его примеру и стать «звездными вожатыми» в «Артеке», передает ТАСС в пятницу, 16 июня.

«От руководства лагеря я предлагаю стать "звездными вожатыми" депутатам Госдумы, поделиться своим опытом с детьми», — сказал Дегтярев. По его словам, ранее в этой роли побывал лидер либерал-демократов Владимир Жириновский.

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«Там ждут и депутатов [Вячеслава] Фетисова, и [Валерия] Газзаева, и Ирину Баталову, и других», — отметил парламентарий.

9 июня депутат ГД Виталий Милонов («Единая Россия») направил обращение на имя спикера нижней палаты Вячеслава Володина с просьбой направить группу парламентариев на восток Донбасса для объективного мониторинга зоны конфликта. Международные наблюдатели, по его мнению, не справляются с поставленными перед ними задачами. Он также предположил, что присутствие рабочей группы поможет налаживанию мирного процесса и «станет сдерживающим фактором против нарушения минских договоренностей».

Лагерь «Артек» открылся на южном побережье Крыма в поселке Гурзуф 16 июня 1925 года. Весной 2014 года власти республики национализировали детский центр. Летом того же года стартовала программа по его развитию, на эти цели было потрачено 895 миллионов рублей.