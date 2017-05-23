В оздоровительных лагерях в 2017 году отдохнут пять миллионов детей

Более 5 миллионов российских детей отдохнут в оздоровительных лагерях предстоящим летом. Об этом во вторник, 23 мая, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева, передает Национальная служба новостей (НСН).

По словам Окуневой, во всероссийские центры «Артек», «Орленок», «Океан» и ряд других отправятся 72 тысячи несовершеннолетних. Она отметила, что дети отдыхают в таких центрах за счет федерального бюджета, сообщает РИА Новости.

Депутат также напомнила, что в 2015 году полномочия по организации отдыха школьников в целом были переданы с общероссийского уровня субъектам. «Несмотря на то, что бюджеты недостаточны, региональные власти находят средства, чтобы детский отдых был организован», — сказала она.

10 мая телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области сообщал, что в оздоровительные лагеря региона в этом сезоне поедут около 150 тысяч несовершеннолетних. Средняя стоимость путевки составит 34,9 тысячи рублей. Всего в Подмосковье будут работать более 1,2 тысячи летних оздоровительных лагерей.

