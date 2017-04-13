В Бородино предложили создать круглогодичный детский лагерь

На базе Бородинского военно-исторического музея-заповедника предложено создать круглогодичный детский лагерь. Об этом в четверг, 13 апреля, рассказал Национальной службе новостей (НСН) автор идеи — директор музея Игорь Корнеев.

«Министр культуры РФ [Владимир] Мединский поддержал инициативу. Сейчас посмотрим, сколько потребуется денег», — сообщил Корнеев. По его словам, для создания такого объекта есть необходимая инфраструктура, в том числе культурный центр, в котором планируется провести капитальный ремонт.

Корнеев отметил, что детские лагеря, которые ранее работали на базе музея, востребованы.

Бородинский музей-заповедник в Можайском районе Московской области — мемориал двух войн, занимает территорию в 110 квадратных километров. Посвящен Бородинскому сражению 1812 года и Битве за Москву 1941-го. Ежегодно в музее-заповеднике проводятся военно-исторические праздники. В 2007 году учреждение было удостоено премии ЮНЕСКО за сохранение культурного ландшафта.