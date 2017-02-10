Фуркада предложили поближе познакомить с русскими на «Бородинской битве»

Активисты ЛДПР планируют направить французскому биатлонисту Мартену Фуркаду приглашение в Москву для ознакомления с Музеем Отечественной войны 1812 года. Об этом рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Алексей Диденко на утреннем пленарном заседании в пятницу, 10 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Фуркаду, который неоднократно высказывался негативно в адрес российских спортсменов, хотелось бы сказать, что он должен получше узнать русских спортсменов, русскую культуру и историю», — отметил парламентарий.

По его мнению, Фуркаду необходимо ознакомиться с экспозицией Музея Отечественной войны 1812 года и панорамой «Бородинская битва». Это ему быстро напомнит, что «бывает с французами, которые переходят дорогу русским», подчеркнул Диденко.

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Депутат выразил надежду, что эту инициативу поддержит в том числе его коллега по партии, председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

9 февраля в начале последнего этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене российский биатлонист Александр Логинов упал после контакта с Фуркадом. Логинов и его партнер по сборной Антон Шипулин обвинили француза в том, что он сделал подсечку намеренно. Сам Фуркад отрицает, что толкнул соперника.

В итоге гонку выиграла германская сборная, вторая место заняла Франция, а третье — россияне. На церемонии награждения российские биатлонисты отказались пожать руку Фуркаду, в знак протеста тот покинул пьедестал.