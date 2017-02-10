Логинов заявил о желании поговорить с Фуркадом с глазу на глаз

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что готов к диалогу с французом Мартеном Фуркадом. Об этом сообщает «Тюменская Арена».

«Конечно, согласился бы поговорить с Фуркадом с глазу на глаз. Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой», — заявил биатлонист.

По его мнению, «каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу». «Зла ни на кого не держу. Я — нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить», — отметил спортсмен.

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9 февраля в начале последнего этапа смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене Логинов упал после контакта с Фуркадом. Пострадавший и его партнер по сборной Антон Шипулин обвинили француза в намеренных действиях. Лидер общего зачета Кубка мира, в свою очередь, заявил об отсутствии умысла.

Гонку выиграла немецкая сборная, второе место заняла Франция, бронза — у россиян. На церемонии награждения Шипулин и Логинов отказались пожимать руку Фуркаду. Тот в знак протеста покинул пьедестал.