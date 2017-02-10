Фуркад заявил об отсутствии умысла в инциденте с падением Логинова

Французский биатлонист Мартен Фуркад рассказал свою версию инцидента с падением россиянина Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Об этом сообщает NRK.

«Я не толкал Логинова. Я бы ни за что не поставил команду в положение, когда весь состав могут дисквалифицировать. Если Логинов упал из-за меня, я сожалею. У меня не было намерения сбивать его. Я делал все, чтобы гонка была честной», — заявил спортсмен.

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В четверг, 9 февраля, сборная России, за которую помимо Логинова выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова и Антон Шипулин, завоевала бронзу в смешанной эстафете — стартовой гонке мирового первенства. Французы финишировали вторыми, первыми стали немцы.

Во время передачи эстафеты на последнем этапе Логинов упал после контакта с Фуркадом. Шипулин и сам пострадавший заявили о намеренных действиях француза в этом инциденте.

На церемонии награждения российские биатлонисты отказались пожать руку Фуркаду. Тот в знак протеста покинул пьедестал.