Фуркад подрезал Логинова в первой гонке ЧМ по биатлону

Российский биатлонист Александр Логинов упал после контакта с французом Мартеном Фуркадом во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Видео с эпизодом было опубликовано на YouTube-канале PravdaTV.ru.

Инцидент произошел в момент, когда Логинов завершал забег и передавал эстафету Антону Шипулину. Фуркад тогда же выходил на трассу и лыжей задел ногу Логинова. Россиянин после контакта упал на снег. Перед контактом француз посмотрел в сторону Логинова.

В четверг сборная России, за которую выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, заняла третье место в первой гонке чемпионата мира. Французы финишировали вторыми, первыми — немцы.

После гонки Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения. Шипулин заявил, что потерял уважение к французу.