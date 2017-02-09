Шипулин рассказал о потере уважения к Фуркаду

Российский биатлонист Антон Шипулин после бронзовой эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене рассказал о полной потере уважения к французу Мартену Фуркаду. Слова россиянина приводит в четверг, 9 февраля, «Матч ТВ».

По его словам, он ценит Фуркада «как спортсмена, но по-человечески он ведет себя некрасиво». «Сбил Логинова — это было специально. И как он вел себя на финише. Если ты считаешь себя сильным спортсменом, то должен разбираться по-честному, а не закрывать коридор. Может, это было и по правилам, но я бы так себя не вел», — сказал Шипулин.

В четверг сборная России, за которую выступали Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов и Антон Шипулин, заняла третье место в смешанной эстафете чемпионата мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. Французы финишировали вторыми, опередив россиян на 2,02 секунды.

После гонки Фуркад отказался пожимать руку Логинову и ушел с церемонии награждения, вернувшись на нее только после личной просьбы президента Международного союза биатлонистов (IBU) немца Андреса Бессеберга.