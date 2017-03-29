Мединский предложил отправить французских путешественников в Бородино

Министр культуры России Владимир Мединский выступил с идеей организовать для французов и других иностранцев туры по местам Бородинского сражения. Об этом он сказал на презентации концепции развития Бородинского военно-исторического музея-заповедника, передает в среду, 29 марта, «Интерфакс».

Чиновник предложил директору музея Игорю Корнееву наладить взаимодействие с рядом отечественных и иностранных туристических фирм. «Мне кажется, надо, потому что у нас год культурного обмена Россия — Франция. Чем не культурный обмен — посетить Бородино?» — заметил министр.

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Мединский предложил организовать для зарубежных гостей однодневные автобусные туры на этом направлении. Корнеев пообещал проработать данный вопрос.

Бородинский музей-заповедник расположен в районе села Бородино в Можайском районе Подмосковья. Его площадь — 110 квадратных километров, на территории расположено более 200 памятников и других объектов.

Бородинское сражение стало крупнейшей битвой Отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием генерала Михаила Кутузова и французской армией императора Наполеона I Бонапарта.