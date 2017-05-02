В удмуртском лагере отравились 50 игроков в «Что? Где? Когда?»

В Удмуртии более 50 подростков, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Дружба», госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления. Об этом во вторник, 2 мая, сообщается на сайте республиканского следственного управления СК РФ.

Информация об отравлении поступила в ночь на 2 мая. Первоначально за медицинской помощью обратились 17 человек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте работает следственная группа.

Как сообщается на сайте республиканского управления Роспотребнадзора, заболевшие собрались для участия в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Отмечается, что мероприятие был организовано без уведомления надзорного органа. В лагерь, рассчитанный на 380 человек, из разных регионов страны приехали более 500 подростков в возрасте от 16 до 18 лет.

В Роспотребнадзоре уточнили, что в связи с произошедшим работу лагеря приостановили.

Как написал на своей странице в Facebook вице-президент Ижевского клуба интеллектуальных игр Михаил Эстрин, в больницы были доставлены 53 школьника и один взрослый. Остающиеся в лагере подростки обеспечены бутилированной питьевой водой и питанием, прорабатывается вопрос об их отправке домой в плановом порядке. Эстрин также заметил, что не все участники турнира жили в «Дружбе» — часть из них располагались в соседнем лагере.