В гимназии Красноярска подростки отравились феназепамом

В Красноярске госпитализированы шесть учеников гимназии №6 в возрасте от 14 до 16 лет, которые отравились таблетками, получив их от своей одноклассницы. Об этом сообщает ТАСС.

«По предварительным данным, в школу одна из учениц принесла таблетки, которые отпускаются по рецепту, и угостила ими подростков», — заявил официальный представитель краевого главка МВД Артем Кишкурин. По его словам, после того как ученики пожаловались на ухудшение самочувствия, их осмотрел школьный врач и вызвал скорую.

В каком состоянии находятся ученики, в полиции не уточнили.

По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, школьники отравились феназепамом.

Как заявили «Ленте.ру» в СКР, по факту произошедшего начата доследственная проверка. «20 апреля 2017 года в Красноярскую клиническую больницу №6 им. Н.С. Карповича госпитализированы шесть учеников гимназии №6 с признаками отравления медицинскими препаратами. Как известно к этому часу, 14-летняя ученица гимназии угостила своих друзей, учеников восьмых и девятых классов, таблетками. При этом она утверждала, что это витамины. Буквально через некоторое время большинство из употреблявших препарат почувствовали недомогание», — рассказали в СКР.

4 марта массовое отравление учащихся неизвестным веществом произошло в школе в Волынской области Украины.