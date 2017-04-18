В Киргизии школьники отравились неизвестным газом во время уроков

В Иссык-Кульской области Киргизии школьники отравились во время уроков неизвестным газом. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям республики.

«Несчастный случай произошел в средней школе города Балыкчи», — говорится в заявлении. Также отмечается, что прибывшие в образовательное учреждение спасатели на месте оказали первую помощь двум учителям и двум ученикам. По информации пресс-службы, все пострадавшие в результате отравления газом доставлены в местную больницу.

«Пятеро детей сейчас находятся в реанимации, еще пятеро — в отделении травматологии», — добавляют в чрезвычайном ведомстве. Также уточняется, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. В настоящее время на месте ЧП проводятся следственные мероприятия.

В ноябре 2016 года в одной из школ Винницкой области Украины эвакуировали 1100 учеников из-за распыления слезоточивого газа. В результате несколько детей были госпитализированы, занятия в школе были отменены и для второй смены учащихся.

В конце октября того же года в Киеве неизвестный мужчина разбил бутылку с токсичным химическим веществом у кассы супермаркета. В результате инцидента двое сотрудников магазина отравились ядовитыми парами.