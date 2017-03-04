В волынской школе отравились 20 детей

Массовое отравление учащихся неизвестным веществом произошло в школе в Волынской области Украины. Об этом в субботу, 4 марта, сообщает УНИАН.

По последним данным, госпитализирован 21 ребенок. Дети находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести. Одна учительница доставлена в терапевтическое отделение больницы с сердечным приступом.

Ранее агентство сообщало, что 12 детей отравились неизвестным веществом на уроке химии в Волынской области.

По факту отравления школьников открыто уголовное дело по статье «Ненадлежащее исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей».

1 марта учащиеся симферопольской школы №12 были госпитализированы с отравлением после того, как один из них принес в учебное заведение клофелин и поделился им с шестью своими одноклассниками. Следователи возбудили дело по части 1 статьи «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ») и части 1 статьи «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».