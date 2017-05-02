Младенец в Иркутской области умер из-за алкоголя в грудном молоке

В Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 19-летней матери, которая отравила алкоголем месячную дочь, покормив ее грудью. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Дело возбудили по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Тело ребенка было обнаружено в конце марта. Было установлено, что мать накануне употребила алкогольные напитки в большом количестве, после чего покормила ребенка грудным молоком. Уточняется, что семья не состояла на учете как неблагополучная.

В апреле в Иркутской области четырехмесячный младенец умер от алкогольного отравления после того, как мать, пожелавшая успокоить ребенка, напоила его водой с добавлением водки. В отношении женщины возбудили уголовное дело о причинение смерти по неосторожности. Следователи установили, что у иркутянки есть еще два маленьких ребенка, родительских прав на которых она была ранее лишена.