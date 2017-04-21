Крым
 

Детский лагерь «Береговое» в Форосе восстановят за счет федерального бюджета

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Детский лагерь «Береговое»
Детский лагерь «Береговое»

Детский оздоровительный лагерь «Береговое», расположенный на крымском берегу в Форосе, будет восстановлен за счет средств федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Как отмечается в пресс-релизе, вопрос о передаче объекта в ведение МВД России был рассмотрен на заседании горадминистрации.

«Изменение целевого назначения этого объекта невозможно — он останется детским оздоровительным лагерем и будет восстановлен за счет средств федерального бюджета. А за счет средств города мы восстановим детский лагерь "Ласпи". Таким образом, мы вернем в эксплуатацию сразу два оздоровительных детских комплекса», — объяснил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Глава Департамента земельных и имущественных отношений Рустэм Зайнуллин информировал, что на базе «Берегового» планируется создать Всероссийский детский оздоровительный лагерь в том числе и для детей, родители которых погибли в результате боевых действий и детей, которые получили увечья в результате военных конфликтов. Но, как отметили в правительстве Севастополя, при этом лагерь будет предназначен для всех без исключения детей.

В марте сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил почти 1,5 миллиарда рублей на проектирование и строительство концертно-эстрадного комплекса детского центра «Артек».

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