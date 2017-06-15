В «Артеке» настроились на прием рекордного числа детей

Лагерь «Артек» в текущем году, по прогнозам, примет около 40 тысяч детей, что является рекордом за все время его существования. Об этом говорится в пресс-релизе администрации Международного детского центра, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 15 июня.

Такое заявление сделал директор расположенного в Крыму МДЦ Алексей Каспржак. По его словам, с 2014 года, с момента вхождения полуострова в состав России, в «Артеке» побывали почти 70 тысяч детей, среди них — 1,8 тысячи иностранных школьников. Предполагается, что к концу 2017 года в «Артеке» отдохнут 2,4 тысячи юных туристов из 60 стран.

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Каспржак также сообщил об окончании основного этапа реконструкции комплекса. «Мы полностью запустили девять лагерей из десяти, существовавших в истории «Артека», расширив их площадь и возможность по приему детей», — пояснил он.

Кроме того, с 2014 были модернизированы объекты лагеря на площади 277 тысяч квадратных метров. Так, в июне в «Артеке» заработает открытый бассейн, а также концертно-эстрадный комплекс «Артек-Арена» на 4,5 тысячи мест.

В марте стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев выделил около 1,5 миллиарда рублей на проектирование и строительство «Артек-Арены». В общей сложности на модернизацию лагеря в текущем году направят 3,9 миллиарда рублей.

«Артек» открылся на юге Крыма в поселке Гурзуф 16 июня 1925 года. Весной 2014 года власти республики национализировали лагерь. Летом того же года стартовала программа по развитию детского центра, на эти цели было потрачено 895 миллионов рублей.