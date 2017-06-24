Путин упрекнул директора «Артека» за детские экскурсии на винзавод

Президент России Владимир Путин упрекнул директора лагеря «Артек» Алексея Каспржака за организацию детских экскурсий на винодельню в поселке Массандра, передает в субботу, 24 июня, ТАСС. По словам главы государства, в лагере придерживаются здорового образа жизни.

Как отмечает агентство, воспитанники сами рассказали Путину о поездках в Массандру. «Вы что делаете там? На винзавод ходите?» — спросил он, на что дети ответили утвердительно.

Тогда президент обратился с тем же вопросом к руководству «Артека». Каспржак попытался объясниться. «На прошлую смену приезжал артековец, который здесь был 9 мая 1945 года, ему 87 лет. И он, когда делился воспоминанием, сказал следующее: я запомнил 9 мая по вкусу белого муската Красного Камня», — пояснил директор лагеря.

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Путин подчеркнул, что «здесь почти все спортсмены». «Нам больше нравится вкус киселя, сока, кефира, а мускатный камень вы уж сами там употребляйте», — сказал он. Каспржак уточнил, что комбинат «Массандра» — тематический партнер лагеря, благодаря которому дети могут видеть, как растет виноград, собирать его, изучать процессы закладки и ездить на лавандовые поля.

Глава государства приехал в «Артек» в субботу, чтобы принять участие в церемонии открытия седьмой смены. В ходе визита он осмотрел спортивный зал, столовую, жилые комнаты и классы для занятий, а также макет реконструкции лагеря.

Винодельня в Массандре появилась в 1891 году. Сейчас комбинат производит высококачественные марочные виноградные вина, табак и некоторые другие продукты.