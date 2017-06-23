Путин откроет смену в «Артеке»

Российский президент Владимир Путин в субботу, 24 июня, приедет в Крым, где поучаствует в церемонии открытия смены в детском центре «Артек», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Седьмая смена лагеря «посвящена самой знаменитой артековке в мире — американской школьнице Саманте Смит», отмечается в сообщении.

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Главе государства покажут, как реконструировали инфраструктуру учреждения с 2014 года (тогда по итогам референдума Крым вошел в состав России — прим. «Ленты.ру»), а также «осмотрит ход работ по строительству лагеря "Солнечный"».

15 июня сообщалось, что «Артек» в этом году планирует принять около 40 тысяч детей. По данным директора международного детского центра Алексея Каспржака, за последние три года в лагере отдохнули почти 70 тысяч детей, в том числе 1,8 тысячи иностранных гостей. Каспржак также отмечал, что центр завершил основной этап реконструкции.

«Артек» открылся на юге Крыма в поселке Гурзуф 16 июня 1925 года. Весной 2014 года власти республики национализировали лагерь, после этого началась его реконструкция.

Саманта Смит прославилась на весь мир, после того как в 1982 году написала письмо генсеку ЦК КПСС Юрию Андропову. Она спросила руководителя страны, не собирается ли он воевать с США и захватывать мир. Андропов в ответном письме заявил, что воевать не хочет, и пригласил девочку в СССР. В ходе поездки она посетила в том числе и «Артек». В 1985 году Саманта Смит погибла в авиакатастрофе.

