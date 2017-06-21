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Депутат Рады сообщил об отмене запрета на торговлю с Крымом

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Игорь Мосийчук
Игорь Мосийчук

Апелляционный суд Киева отменил постановление кабинета министров Украины о запрете торговли с Крымом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук.

Официально данное решение пока не опубликовано, но Мосийчук уже пригрозил судьям расправой. «Пока фонари на Крещатике не украсят трупики в черных мантиях в нашей стране ничего не изменится», — написал он.

15 июня Апелляционный административный суд Киева разрешил ввозить и вывозить на территорию Украины товары из Крыма, передавал Корреспондент.net.

В июне 2016-го заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи заявил, что блокада Крыма не приносит ожидаемых результатов и может быть отменена. «Товарная блокада не дает тех результатов, которые необходимы. Будут предлагаться иные варианты решения», — сказал чиновник.

Решение о торговой блокаде Крыма было принято правительством Украины в декабре 2015-го. Постановлением кабмина было запрещено ввозить товары на полуостров, кроме личных вещей граждан, которые перемещаются в ручной клади или сопровождаемом багаже.

В сентябре 2015-го под руководством запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» началась продовольственная блокада Крыма. Боевики блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на полуостров.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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