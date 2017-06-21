В Крыму пожалели приготовленные для украинских судей фонари на Крещатике

Украинский суд неожиданно принял решение, имеющее что-то общее с законом. Об этом в среду, 21 июня, заявил «Ленте.ру» вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский, комментируя отмену постановления кабмина Украины о запрете торговли с полуостровом.
За такое решение радикалы пригрозили повесить судей на фонарях центральной улицы Киева.
«Я не понимаю, чем провинились киевские фонари? В кои-то веки украинский суд принял решение, имеющее хоть что-то общее с законом! А что касается процедуры повешения, то я был уверен, что для этих целей была построена радиовышка на границе с Крымом. Вот только висеть там должны такие, как [депутат Рады Игорь] Мосийчук, он как раз похудел, понимая, что в его прежнем весе "качественно" построенная вышка не выдержала бы!» — посмеялся Полонский.
Ранее в среду об отмене Апелляционным судом Киева постановления правительства Украины о запрете торговли с Крымом рассказал народный депутат Игорь Мосийчук.
Официально данное решение пока не опубликовано, но Мосийчук уже пригрозил судьям расправой. «Пока фонари на Крещатике не украсят трупики в черных мантиях, в нашей стране ничего не изменится», — заявил он.
15 июня стало известно, что Апелляционный административный суд Киева разрешил ввозить и вывозить с территории Украины товары с полуострова.
Решение о торговой блокаде Крыма было принято украинскими властями в декабре 2015-го.
Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.