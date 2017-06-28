Путин оставил себя без летнего отпуска

Отпуск не предусмотрен в расписании президента России Владимира Путина до конца лета. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в среду, 28 июня, передает корреспондент «Ленты.ру».
«В перспективном рабочем графике, который у меня есть до сентября месяца, особо ничего отпускного нет», — сказал он.
Песков признался, что сам он рассчитывает отдохнуть в августе. С местом отдыха представитель Кремля пока не определился: «В процессе решения».
9 июня американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный многочасовой фильм о российском президенте, признался, что восхищен его выносливостью. «Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов», — отметил он.
В декабре прошлого года глава государства рассказал рабочим челябинского завода, как все успевать при напряженном графике. «Чем больше делаешь, тем больше успеваешь», — поделился Путин.
Президент России не уходил в отпуск и летом прошлого года, рассказывал Дмитрий Песков.