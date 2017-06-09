Стоуна впечатлила выносливость Путина

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший документальный фильм «Интервью с Путиным», в беседе с The New York Times рассказал о впечатлении работоспособностью и самодисциплиной нынешнего российского президента.

«Его способностью делать это снова и снова в течение 16 лет. Его выносливостью, тем, как он работает. Насколько я знаю, ни один американский президент не трудится по столько часов», — сказал кинематографист в ответ на вопрос о том, как он воспринимает Владимира Путина.

Стоун также отметил, что российский лидер напоминает ему 39-го президента США Джимми Картера.

Премьера фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews) о президенте России состоится 12 июня на телеканале Showtime. В России картину покажет Первый канал. Как передавал ТАСС, четырехсерийная кинолента будет транслироваться с 19 по 22 июня.