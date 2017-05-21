Депутат Сидякин совершил восхождение на Эверест

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин поднялся на вершину Эвереста. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Twitter.
Помощник депутата рассказал ТАСС, что Сидякин покорил Эверест и водрузил на высочайшей вершине мира флаги России и Татарстана.
По словам собеседника агентства, российская экспедиция «впервые при восхождении выполняла гуманитарную миссию». «Накрывали тела погибших на маршруте восхождения специальной тканью, выражая дань уважения погибшим. Сейчас экспедиция спустилась в базовый лагерь», — уточнил он.
О намерении подняться на Эверест Сидякин заявлял в 2015 году после путешествия в Антарктиду, напоминает Национальная служба новостей (НСН).