Депутат Госдумы досрочно сложит мандат

Член думской фракции «Единой России» Михаил Исаев написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Соответствующая информация размещена в пятницу, 6 октября, в электронной базе данных нижней палаты парламента.

«Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Исаева Михаила Александровича, избранного по Балашовскому одномандатному избирательному округу №165 (Саратовская область), 3 октября 2017 года на основании его письменного заявления», — говорится в тексте проекта постановления.

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Исаев входит в состав комитета нижней палаты по жилищной политике и ЖКХ.

Депутаты рассмотрят вопрос о его уходе на пленарном заседании в среду, 11 октября, уточняет ТАСС.

Согласно закону «О выборах депутатов Госдумы», в случае досрочного прекращения полномочий парламентария, избранного по одномандатному округу, ЦИК назначает в этом округе дополнительные выборы. Голосование должно пройти в течение года. В частности, оно может быть проведено в единый день голосования в сентябре 2018-го.

Также в течение года пройдут довыборы по Заволжскому одномандатному округу в Тверской области, который ранее представлял руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев. Он откажется от мандата в связи с назначением врио главы Дагестана.