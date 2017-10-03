Путин назвал врио главы Дагестана «политическим тяжеловесом»

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев сможет проявить на этом посту свои лучшие качества и опыт, накопленный за время работы в МВД и Госдуме. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 3 октября.

«За эти годы вы, безусловно, стали таким человеком, которого у нас принято называть политическим тяжеловесом, вы политик федерального уровня, и, на мой взгляд, такой человек сегодня нужен республике», — сказал президент на встрече с Васильевым.

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Ранее во вторник Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя фракции «Единой России» Владимира Васильева.

Абдулатипов, возглавлявший Дагестан с 2013 года, заявил о намерении покинуть пост 27 сентября. Основной причиной такого решения 71-летний политик назвал свой возраст. Он также сообщил, что его отставка подразумевает общее «"озеленение" кадров».

На прошлой неделе кадровые перестановки в губернаторском корпусе затронули Красноярский край, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.