Россия
 
Последние новости
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Популярные новости
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону

Оптовые отставки

Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: WPA Pool / Getty Images

На прошлой неделе стартовал процесс массовой зачистки губернаторского корпуса. Единый день голосования прошел совсем недавно, но Кремль уже готовится к очередным выборам. Глав регионов меняют «пакетным методом» и по опробованному еще в начале года сценарию. Местные начальники прощаются с должностью в добровольно-принудительном порядке, а в их кресло садятся так называемые технократы. Но не все проходит гладко, отлаженная схема дает сбой, а губернаторы «психуют». Подробности — в материале «Ленты.ру».

«Пакетный тур»

Владимир Путин начал тасовать карты в колоде губернаторов больше года назад. 28 июля 2016 года он произвел крупнейшие за предыдущие годы кадровые перестановки. Официальный сайт Кремля едва успевал публиковать сообщения о назначениях и отставках, а сам глава государства в это время находился на мясокомбинате и увлеченно обсуждал успехи в животноводстве. На этот раз публику подготовили: сначала о грядущих отставках со ссылкой на «источники, близкие к...» сообщили деловые издания, затем телеканалы и, наконец, крупнейшие новостные агентства. Менялись только цифры. Начали с 8-10 отставников, но уже через несколько дней сообщали о дюжине.

Подобное уже происходило в феврале. Тогда Кремль устроил масштабное обновление губернаторского корпуса за полгода до единого дня голосования, чтобы дать новым назначенцам освоиться в кресле. 6 февраля о досрочном сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, его место занял столичный министр Максим Решетников (спустя полгода Решетников набрал более 80 процентов голосов избирателей). Дальше по цепной реакции проходили отставки в Томской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Новгородской областях, а также в Бурятии, Мордовии и Карелии. Ушел в досрочную отставку и глава Белгородской области Евгений Савченко, но только ради предстоящих выборов. Одержав победу, он все-таки признал, что вышел на финишную пятилетку и намерен собрать команду, которой оставит регион.

Все путинские назначенцы получили поддержку в ходе избирательной кампании: президент лично ездил по предвыборным регионам, начал с Ярославля и завершил Пермью. Встречался с врио, вручал им «зеленые папки» с жалобами жителей и желал удачи. Отставников Путин проводил с почетом — собрал их в Кремле и поблагодарил за работу.

В начале года был обкатан и сценарий «пакетных отставок»: по одной в день в течение короткого промежутка времени. Самим губернаторам неприятную новость сообщали за три-четыре дня, но пресс-службы опровергали слухи вплоть до появления соответствующей информации на сайте Кремля. Элемент этого же сценария — пресс-конференция, которую собирает отставленный губернатор, чтобы напомнить о достигнутых успехах и попрощаться с областью. Но в сентябре что-то пошло не так. Главы регионов сценарием пренебрегли.

Хлопнули дверью

Первым на выход пошел Самарский губернатор Николай Меркушкин. Он не удержался и на своем брифинге нарушил сложившуюся практику, анонсировав новые отставки. «Будут решения и по другим губернаторам. Есть определенный перечень», — предрек он. Эмбарго сорвал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Еще до официального сообщения Кремля, он объявил об отставке на встрече с коллективом регионального правительства и депутатами. И породил мем «Я ухожу. И даже уезжаю».

Дальше — больше. Несмотря на молчание центра, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов начал раздавать интервью о своем решении. На вопрос, предложили ему уйти или «само созрело», Абдулатипов отвечал: «Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку». И вот так, сознательно, он решил присоединиться к уходящим, чтобы не мешать «озеленять» кадры.

И Толоконский, и Абдулатипов «психанули», не дождавшись указов президента, как выразились два источника «Коммерсанта», близких к администрации президента. Опрошенные эксперты поясняли, что, «сломав сценарий», отставники хлопнули дверью и ушли с поднятой головой.

В итоге Толоконский ждал перемен несколько дней. Одним из наиболее вероятных сменщиков Красноярского губернатора называли главу ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) Михаила Котюкова. Звучали и другие фамилии. Но после неловкой и затянувшейся паузы врио был назначен спикер заксобрания края Александр Усс. Это случилось, когда Толоконский уже отбыл в свой родной Новосибирск. Он возвращался на малую родину, а Усс улетал в Москву на разговор. И, вернувшись в Красноярск с назначением, говорил журналистам, что не ожидал таких перемен.

Действительно, 62-летний опытный красноярский политик никак не вписывается в ряд молодых технократов, которые в последнее время получают губернаторские посты. К примеру, назначенный в Самарскую область Дмитрий Азаров новым требованиям идеально соответствует: моложе 50-ти, местный, но поработавший в федеральных структурах, много лет входит в кадровый резерв президента. И самое главное, у него потенциал не яркого политика, а предсказуемого и лояльного экономического менеджера региона.

Кузница кадров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не в первый уже раз отмечает, что ротация — абсолютно нормальный и ожидаемый процесс. «Это не кампанейщина. Ротация будет продолжаться, и связана не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ситуацию прокомментировали и представители правительства. Вице-премьер Дмитрий Козак упомянул оценку деятельности глав регионов по неким критериям. Обычно в кабмине такие процессы не комментируют — не их сфера ответственности, но Козак занимается как раз региональной проблематикой, видимо, поэтому и посчитал нужным высказаться.

Обновление власти — одно из очевидных направлений курса администрации президента. О новой кадровой политике Кремля политологи говорят уже довольно давно. Ставку на молодежь красноречиво подтверждает возраст нового главы Калининградской области — Антону Алиханову 31 год. В Новгороде тоже работает очень молодой губернатор — Андрею Никитину 37 лет. На прошлой неделе врио Нижегородской области вместо 70-летнего Валерия Шанцева был назначен 40-летний Глеб Никитин. А после того как губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин ушел в отставку «по собственному желанию», руководить регионом до выборов был назначен 38-летний Александр Цыбульский.

20 сентября Владимир Путин принимал в Кремле губернаторов, победивших на сентябрьских выборах. В своем выступлении он подчеркнул, что избранным главам надо ориентироваться на публичные системы отбора кандидатов на разные должности. Ведь молодые люди должны понимать, что «социальные лифты работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей». Путин также дал понять, что и у правительства, и у администрации президента есть намерение создать новую систему отбора кадров для федерального уровня.

Известно, что ряд обучающих проектов для региональных госуправленцев реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Есть там, в частности, и Президентская программа подготовки управленческих кадров. Ежегодно на обучение туда направляется около 400 руководителей среднего и высшего звена предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства. При академии также действует «Школа политических лидеров» для депутатов, начинающих политиков и общественных деятелей.

Сам же Путин ставил в пример, на его взгляд, успешный опыт открытого отбора кадров Агентства стратегических инициатив (АСИ). Многие назначения идут из кадрового резерва президента. В последней версии списка, опубликованной 1 декабря 2016 года, можно найти фамилии новых врио Александра Цыбульского и Глеба Никитина.

Кроме того, уходящий глава региона может порекомендовать преемников. Так, Абдулатипов рассказал, что в разговоре с главой администрации президента (АП) Антоном Вайно он предложил несколько претендентов на роль исполняющего обязанности главы Дагестана. Но кандидатуры для представления президенту готовит политический блок АП, и сложно оценить, насколько там прислушиваются к совету уходящих губернаторов.

Кто дальше на выход

Абдулатипов, к слову, поторопившись с объявлением об уходе и посетовав на то, что в Москве «есть люди, которые на ходу бреют зайцев» («От них страдали мы уже в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения»), в конце недели все еще оставался во главе республики. И даже выступил с обращением к дагестанцам, в котором призвал не проводить митинги и акции протеста в его поддержку.

Главным кандидатом на его пост называли бывшего полпреда президента в СКФО Сергея Меликова. Он не молодой технократ, но в проблемные республики на Северном Кавказе Кремль традиционно предлагает силовиков.

С официальным уходом Абдулатипова серия отставок не закончится. Пройдена только половина, а то и треть пути. РИА Новости со ссылкой на источник в АП сообщило, что в Москве приняли решение об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Политологи из холдинга «Минченко консалтинг» пришли к выводу, что следующими главами регионов, которые попадут в список «на вылет», окажутся главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев.

**********

Прямые губернаторские выборы отменены в 2004 году. Глава государства получил право отрешать губернаторов от должности «в связи с утратой доверия» и «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Кандидатуры на должность губернатора главе государства предлагал его полномочный представитель в соответствующем федеральном округе, а также крупные политические партии.

Летом 2012 года прямые губернаторские выборы были вновь введены. Однако вместе с тем появился муниципальный фильтр, который сузил возможности оппозиции для участия в выборах. Теперь в случае ухода губернатора в отставку его обязанности исполняет назначенный Кремлем врио.

Татьяна Меликян

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Омской области отреагировали на слухи об отставке губернатора
Усс рассказал о «мужском» решении стать врио губернатора Красноярского края
Глава Дагестана заявил о «бреющих на ходу зайцев» людях в Москве
Схожесть новых губернаторов породила теории заговора
Другие материалы рубрики
Россия00:01 1 октября

«Никогда нельзя жалеть мужчину»

Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
15:44 1 октября

У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель

12:2030 сентября

Ольгу Бузову накажут за езду на кровати по Москве

23:16 1 октября

На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник

Россия00:05 9 сентября

Мы были скинами

Куда ушли бритоголовые и злая музыка, которой они жили
11:4529 сентября

Свердловские власти отказались вернуть детей удалившей грудь екатеринбурженке

22:06 1 октября

На борту самолета умерла пассажирка рейса Москва—Уфа

22:18 1 октября

В Минобороны подтвердили смерть российского полковника от ранений

Россия00:01Сегодня
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)

«Мы научим любить Россию»

Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
11:1429 сентября

Путин подписал указ о дисциплинарном взыскании главе Минтранса

20:56 1 октября

«Сапсан» насмерть сбил двух человек в Подмосковье

19:44 1 октября

В гостинице «Москва» произошел пожар

Россия
«Никогда нельзя жалеть мужчину»
Ветеранов Афгана и Чечни не сломила даже инвалидность
Владимир ПутинОптовые отставки
Почему Кремль проводит зачистки, а губернаторы «психуют»
У взлетающего Ан-148 загорелся двигатель
Игорь Бекетов (Гоша Тарасевич) (справа)«Мы научим любить Россию»
Что творят на российской земле активисты украинского антимайдана из SERB
Кеды, КВН и «Подмосковные вечера»
Что Международные фестивали молодежи и студентов оставили в наследство
На границе с Украиной в результате нападения погиб российский пограничник
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Все материалы
Мир
«Испанией продолжают управлять фашисты!»
На каталонском референдуме пролилась кровь
Остались воевать
Миротворцы безнаказанно насилуют женщин и девочек
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Обвиняемые в убийстве Ким Чен Нама отказались признать вину
Мадуро призвал Каталонию сопротивляться испанским властям
Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости
Международные наблюдатели призвали принять во внимание референдум в Каталонии
Все материалы
Бывший СССР
Агент в мешке
Почему в Прибалтике до сих пор скрывают стукачей КГБ
Саакашвили назвал дату «большого митинга» в Киеве
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Украина обвинила Россию в размещении войск в Белоруссии
Депутата парламента Киргизии задержали за попытку захвата власти
Порошенко поручил подать в суд на Россию из-за Крымского моста
Генпрокурор Украины назвал взрывы на арсеналах диверсией России
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
В ОАЭ ввели 100-процентный акциз на табак и энергетики
Ускоренный порядок снятия запрета на выезд за границу начал действовать в России
Стали известны сроки решения судьбы «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Бизнес
Зона вне доступа
Операторов в Москве оставят без опор, а абонентов без сотовой связи
Профессионалы «Победы»
Объявлены победители конкурса среди бортпроводников авиакомпании
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
S&P Global Ratings сохранило рейтинги банка «Возрождение»
Кудрин рассказал о рисках для России от новых санкций США
Гендиректором «ВИМ-Авиа» назначен бывший руководитель «Трансаэро»
Дмитрий Козак провел заседание оргкомитета Российского инвестиционного форума
Все материалы
Силовые структуры
Ликвидация: солдат-срочник расстрелял сослуживцев и был убит
Что заставило военнослужащего открыть огонь по своим
Александр ПичушкинРазделано в России
Самые страшные серийные убийцы СССР и России
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Угрожавшему кинотеатрам лидеру «Христианского государства» предъявили обвинение
Полицейский на УАЗе насмерть сбил 15-летнего мотоциклиста
Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы
Разорившийся на бирже отец убил дочь и себя в Подмосковье
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Время и стекло
Почему все возненавидели новый iPhone
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Дворкович пообещал представить российские беспилотные автомобили в 2018 году
Найденный под Новгородом мост закопают из-за нехватки денег на его реставрацию
Смотреть можно, трогать нельзя
Чем манит школьников и гиков главная игровая выставка России
Lockheed Martin показала марсианскую станцию
Все материалы
Спорт
Александр КокоринБольше не «ко-ко»
Кокорин из любителя машин и тусовок превратился в главного футболиста России
Футболист случайно выбил желтую карточку из рук судьи и был удален с поля
Защитник «Барселоны» Пике в слезах заявил о готовности уйти из сборной Испании
Гол на 85-й минуте принес «Зениту» ничью в матче с «Анжи»
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче на пустом стадионе
Вратарь пришел в штрафную соперника и отдал голевой пас в концовке матча
СМИ сообщили об отмене матча «Барселоны» в чемпионате Испании из-за беспорядков
Все материалы
Культура
«Труп куда-то уполз»
Гордон Хотон о Смерти и воинах Апокалипсиса
Показали фугу
Легкий способ окультурить своего ребенка
Пошумим, брат
Кино недели с Денисом Рузаевым: от «Хорошего времени» до «Проруби»
Звезда «Такси» допустил возможность съемок будущего фильма в Крыму
Страсти по МатфеюСидите, смотрите
Библия, (гомо)сексуальная революция и мертвые императоры в лучших спектаклях
Мэрилина Мэнсона завалило пистолетами во время концерта
В Забайкалье открыли первый в России памятник Кобзону
Все материалы
Интернет и СМИ
Брат за брата
Храбрый пес потерпел фиаско и стал новым героем россиян
Криптовалютная проституция
Ушлые пираты захватывают чужие компьютеры и зарабатывают на них миллионы
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Ассанж сообщил о захвате 700 тысяч заполненных бюллетеней в Каталонии
Захарова заявила о развертывании США кампании против российских СМИ
Умер владелец GQ, Vogue и New Yorker
Пес в бабочке стал звездой сервиса знакомств и предложил почесать ему пузико
Все материалы
Ценности
Ходят и отсвечивают
Что будет красоваться на руках и шеях этой зимой
Какая ж ты гадюка
Молодой москвич пугает горожан американским суперкаром
«Помню только сильнейшую боль»
Чемпионка России по сноуборду потеряла возможность ходить, но это ее не сломило
M.A.C предложил женщинам сделать губы «бронзовыми»
Audi выпустит на гоночный трек электроболид
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
Сорвать на бутылку
Сколько можно заработать, собирая тонну винограда в день
Санкт-Петербург признали лучшим туристическим городом Европы
Первый фестиваль фейерверков в Архангельске собрал 25 тысяч человек
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Лучшие шеф-повара страны накормят россиян за 990 рублей
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
Все материалы
Из жизни
Голову с плеч
Как силикон в груди, наркотики и деньги мешают красоткам
«Из кустов выпрыгивают негры и предлагают наркотики»
История петербурженки, перебравшейся в Берлин
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
В гибели американки из-за увеличения ягодиц обвинили подпольную медсестру
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
Все материалы
Кто круче — немцы или британцы?
Мы спросили об этом главных автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Mercedes-Benz отзовет в России 11 моделей
Появилась самая внедорожная Lada 4x4 за 740 тысяч рублей
Nissan придумал чувствительные к поту сиденья и руль
Все материалы
Матильда Кшесинская в собственном особнякеСрамные места
Чем одарили Матильду любовники
Просто намолили
Как историческая церковь стала жильем для богатых
В гробу живал
Сколько стоят самые маленькие квартиры Москвы
Да расслабься уже
Названы города мира, где люди менее всего подвержены стрессу
Российские власти сочли жилье максимально доступным
Самую доступную съемную квартиру нашли в Нижнем Тагиле
Пассажирам московского метро покажут космос
Все материалы