Оптовые отставки

На прошлой неделе стартовал процесс массовой зачистки губернаторского корпуса. Единый день голосования прошел совсем недавно, но Кремль уже готовится к очередным выборам. Глав регионов меняют «пакетным методом» и по опробованному еще в начале года сценарию. Местные начальники прощаются с должностью в добровольно-принудительном порядке, а в их кресло садятся так называемые технократы. Но не все проходит гладко, отлаженная схема дает сбой, а губернаторы «психуют». Подробности — в материале «Ленты.ру».

«Пакетный тур»

Владимир Путин начал тасовать карты в колоде губернаторов больше года назад. 28 июля 2016 года он произвел крупнейшие за предыдущие годы кадровые перестановки. Официальный сайт Кремля едва успевал публиковать сообщения о назначениях и отставках, а сам глава государства в это время находился на мясокомбинате и увлеченно обсуждал успехи в животноводстве. На этот раз публику подготовили: сначала о грядущих отставках со ссылкой на «источники, близкие к...» сообщили деловые издания, затем телеканалы и, наконец, крупнейшие новостные агентства. Менялись только цифры. Начали с 8-10 отставников, но уже через несколько дней сообщали о дюжине.

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Подобное уже происходило в феврале. Тогда Кремль устроил масштабное обновление губернаторского корпуса за полгода до единого дня голосования, чтобы дать новым назначенцам освоиться в кресле. 6 февраля о досрочном сложении полномочий заявил губернатор Пермского края Виктор Басаргин, его место занял столичный министр Максим Решетников (спустя полгода Решетников набрал более 80 процентов голосов избирателей). Дальше по цепной реакции проходили отставки в Томской, Саратовской, Свердловской, Рязанской, Новгородской областях, а также в Бурятии, Мордовии и Карелии. Ушел в досрочную отставку и глава Белгородской области Евгений Савченко, но только ради предстоящих выборов. Одержав победу, он все-таки признал, что вышел на финишную пятилетку и намерен собрать команду, которой оставит регион.

Все путинские назначенцы получили поддержку в ходе избирательной кампании: президент лично ездил по предвыборным регионам, начал с Ярославля и завершил Пермью. Встречался с врио, вручал им «зеленые папки» с жалобами жителей и желал удачи. Отставников Путин проводил с почетом — собрал их в Кремле и поблагодарил за работу.

В начале года был обкатан и сценарий «пакетных отставок»: по одной в день в течение короткого промежутка времени. Самим губернаторам неприятную новость сообщали за три-четыре дня, но пресс-службы опровергали слухи вплоть до появления соответствующей информации на сайте Кремля. Элемент этого же сценария — пресс-конференция, которую собирает отставленный губернатор, чтобы напомнить о достигнутых успехах и попрощаться с областью. Но в сентябре что-то пошло не так. Главы регионов сценарием пренебрегли.

Хлопнули дверью

Первым на выход пошел Самарский губернатор Николай Меркушкин. Он не удержался и на своем брифинге нарушил сложившуюся практику, анонсировав новые отставки. «Будут решения и по другим губернаторам. Есть определенный перечень», — предрек он. Эмбарго сорвал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Еще до официального сообщения Кремля, он объявил об отставке на встрече с коллективом регионального правительства и депутатами. И породил мем «Я ухожу. И даже уезжаю».

Президентский указ об отставке Рамазана Абдулатипова и назначении врио главы Дагестана пока не подписан Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дальше — больше. Несмотря на молчание центра, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов начал раздавать интервью о своем решении. На вопрос, предложили ему уйти или «само созрело», Абдулатипов отвечал: «Мы же сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку». И вот так, сознательно, он решил присоединиться к уходящим, чтобы не мешать «озеленять» кадры.

И Толоконский, и Абдулатипов «психанули», не дождавшись указов президента, как выразились два источника «Коммерсанта», близких к администрации президента. Опрошенные эксперты поясняли, что, «сломав сценарий», отставники хлопнули дверью и ушли с поднятой головой.

В итоге Толоконский ждал перемен несколько дней. Одним из наиболее вероятных сменщиков Красноярского губернатора называли главу ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) Михаила Котюкова. Звучали и другие фамилии. Но после неловкой и затянувшейся паузы врио был назначен спикер заксобрания края Александр Усс. Это случилось, когда Толоконский уже отбыл в свой родной Новосибирск. Он возвращался на малую родину, а Усс улетал в Москву на разговор. И, вернувшись в Красноярск с назначением, говорил журналистам, что не ожидал таких перемен.

Действительно, 62-летний опытный красноярский политик никак не вписывается в ряд молодых технократов, которые в последнее время получают губернаторские посты. К примеру, назначенный в Самарскую область Дмитрий Азаров новым требованиям идеально соответствует: моложе 50-ти, местный, но поработавший в федеральных структурах, много лет входит в кадровый резерв президента. И самое главное, у него потенциал не яркого политика, а предсказуемого и лояльного экономического менеджера региона.

Кузница кадров

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не в первый уже раз отмечает, что ротация — абсолютно нормальный и ожидаемый процесс. «Это не кампанейщина. Ротация будет продолжаться, и связана не с плохими показателями, а с необходимостью смены элит», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ситуацию прокомментировали и представители правительства. Вице-премьер Дмитрий Козак упомянул оценку деятельности глав регионов по неким критериям. Обычно в кабмине такие процессы не комментируют — не их сфера ответственности, но Козак занимается как раз региональной проблематикой, видимо, поэтому и посчитал нужным высказаться.

Валерий Шанцев возглавил Нижегородскую область в августе 2005 года, до этого был правой рукой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Обновление власти — одно из очевидных направлений курса администрации президента. О новой кадровой политике Кремля политологи говорят уже довольно давно. Ставку на молодежь красноречиво подтверждает возраст нового главы Калининградской области — Антону Алиханову 31 год. В Новгороде тоже работает очень молодой губернатор — Андрею Никитину 37 лет. На прошлой неделе врио Нижегородской области вместо 70-летнего Валерия Шанцева был назначен 40-летний Глеб Никитин. А после того как губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин ушел в отставку «по собственному желанию», руководить регионом до выборов был назначен 38-летний Александр Цыбульский.

20 сентября Владимир Путин принимал в Кремле губернаторов, победивших на сентябрьских выборах. В своем выступлении он подчеркнул, что избранным главам надо ориентироваться на публичные системы отбора кандидатов на разные должности. Ведь молодые люди должны понимать, что «социальные лифты работают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей». Путин также дал понять, что и у правительства, и у администрации президента есть намерение создать новую систему отбора кадров для федерального уровня.

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Известно, что ряд обучающих проектов для региональных госуправленцев реализует Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Есть там, в частности, и Президентская программа подготовки управленческих кадров. Ежегодно на обучение туда направляется около 400 руководителей среднего и высшего звена предприятий и организаций всех отраслей народного хозяйства. При академии также действует «Школа политических лидеров» для депутатов, начинающих политиков и общественных деятелей.

Сам же Путин ставил в пример, на его взгляд, успешный опыт открытого отбора кадров Агентства стратегических инициатив (АСИ). Многие назначения идут из кадрового резерва президента. В последней версии списка, опубликованной 1 декабря 2016 года, можно найти фамилии новых врио Александра Цыбульского и Глеба Никитина.

Кроме того, уходящий глава региона может порекомендовать преемников. Так, Абдулатипов рассказал, что в разговоре с главой администрации президента (АП) Антоном Вайно он предложил несколько претендентов на роль исполняющего обязанности главы Дагестана. Но кандидатуры для представления президенту готовит политический блок АП, и сложно оценить, насколько там прислушиваются к совету уходящих губернаторов.

Пользователи социальных сетей из России обратили внимание на то, что новые руководители Нижегородской и Самарской областей внешне очень похожи друг на друга. К этой же линейке, как считают некоторые, принадлежит и губернатор Тюменской области Владимир Якушев

Кто дальше на выход

Абдулатипов, к слову, поторопившись с объявлением об уходе и посетовав на то, что в Москве «есть люди, которые на ходу бреют зайцев» («От них страдали мы уже в 90-е годы. И плохо, что они порой навязывают президенту не очень популярные решения»), в конце недели все еще оставался во главе республики. И даже выступил с обращением к дагестанцам, в котором призвал не проводить митинги и акции протеста в его поддержку.

Главным кандидатом на его пост называли бывшего полпреда президента в СКФО Сергея Меликова. Он не молодой технократ, но в проблемные республики на Северном Кавказе Кремль традиционно предлагает силовиков.

С официальным уходом Абдулатипова серия отставок не закончится. Пройдена только половина, а то и треть пути. РИА Новости со ссылкой на источник в АП сообщило, что в Москве приняли решение об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Политологи из холдинга «Минченко консалтинг» пришли к выводу, что следующими главами регионов, которые попадут в список «на вылет», окажутся главы Калмыкии, Северной Осетии, Алтая, Новосибирской, Мурманской, Омской, Владимирской, Ивановской и Воронежской областей, а также главы Алтайского и Приморского краев.

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Прямые губернаторские выборы отменены в 2004 году. Глава государства получил право отрешать губернаторов от должности «в связи с утратой доверия» и «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей». Кандидатуры на должность губернатора главе государства предлагал его полномочный представитель в соответствующем федеральном округе, а также крупные политические партии.

Летом 2012 года прямые губернаторские выборы были вновь введены. Однако вместе с тем появился муниципальный фильтр, который сузил возможности оппозиции для участия в выборах. Теперь в случае ухода губернатора в отставку его обязанности исполняет назначенный Кремлем врио.