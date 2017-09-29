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Усс рассказал о «мужском» решении стать врио губернатора Красноярского края

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Александр Усс
Александр Усс

Предложение президента России Владимира Путина о назначении временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края было для Александра Усса неожиданным. Об этом чиновник рассказал в эфире красноярского телеканала ТВК в пятницу, 29 сентября.

«Последовало такое предложение. Отказаться от него, я считал, не по-государственному и не по-мужски. В результате, президент подписал указ. Об этом я узнал буквально 15 мин назад», — сказал Усс в телефонном интервью.

Он также подчеркнул, что в 2016 году был избран председателем Законодательного собрания Красноярского края и «рассчитывал на работу длиной в четыре года». Усс пообещал, что о поставленных перед ним задачах он расскажет позже.

«Большой привет всем землякам. Думаю, все у нас будет хорошо!», — заключил Усс.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Александра Усса.

Толоконский заявил об отставке еще 27 сентября, однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать или опровергать журналистам информацию о том, что заявление Толоконского поступило на рассмотрение в Кремль.

Красноярский край стал четвертым российским регионом, в котором на этой неделе сменился губернатор. До этого перестановки затронули Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ. Помимо этого, о намерении уйти в отставку заявлял глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.

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