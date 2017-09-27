Схожесть новых губернаторов породила теории заговора

Пользователи социальных сетей из России обратили внимание на то, что новые руководители Нижегородской и Самарской областей внешне очень похожи друг на друга. В сети посчитали, что такое сходство не случайно.

Кое-кто предположил, что Глеб Никитин и Дмитрий Азаров — представители новой серии андроидов, запущенной администрацией президента.

К этой же линейке, как считают некоторые, принадлежит и губернатор Тюменской области Владимир Якушев, управляющий регионом с 2005 года.

Часть пользователей посчитала, что новые главы регионов — клоны.

«Новые губернаторы Самарской и Нижегородской областей уже в ноябре смогут разблокировать друг другу iPhone X», — шутит автор Telegram-канала «Дабл Ять».

Президент Владимир Путин назначил Глеба Никитина врио губернатора Нижегородской области 26 сентября, Азаров возглавил Самарскую область днем ранее. Прежние руководители регионов, Валерий Шанцев и Николай Меркушкин, уволены.