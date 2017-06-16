Автор «Района №9» опубликовал короткометражку о захвате Земли рептилоидами

Южноафриканский режиссер Нил Бломкамп выложил в сеть первый короткометражный фильм, который является частью экспериментального проекта. Лента под названием «Ракка» опубликована на YouTube-канале студии Oats Studio.

20-минутная картина рассказывает о захвате Земли инопланетянами-рептилоидами. Агрессивные существа разрушили города, вызвали на планете глобальное потепление, а людей стали использовать в качестве рабов. Главную роль в «Ракке» исполнила Сигурни Уивер.

Бломкамп запустил проект в качестве эксперимента и пообещал в случае, если она приобретет популярность, снять по мотивам полнометражную картину. В серии фильмов также снялись Дакота Фэннинг и Майкл Бин.

Бломкамп выступил режиссером таких лент, как «Район №9», «Робот по имени Чаппи», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Побег».