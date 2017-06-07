Автор «Района №9» выпустил трейлер экспериментального проекта

Видео: Oats Studios / YouTube

В сети появился проморолик, посвященный серии фантастических короткометражных фильмов южноафриканского режиссера Нила Бломкампа. Клип опубликован на YouTube-канале студии Oats Studio.

Бломкамп написал в Twitter, что премьера первой ленты состоится 21 июня. По словам режиссера, продолжительность каждой короткометражки составит 20 минут.

В проекте снялись такие актеры, как Дакота Фэннинг, Сигурни Уивер и Майкл Бин. Фильмы будут распространяться через сервис Steam. Кинематографист запустил серию в качестве эксперимента, и пообещал в случае, если она приобретет популярность, снять по мотивам полнометражную картину.

Бломкамп выступил режиссером таких лент, как «Район №9», «Робот по имени Чаппи», «Элизиум: Рай не на Земле» и «Побег».