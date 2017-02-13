В сети обнаружили двойника Тейлор Свифт

Пользователи сети обратили внимание на американку Эйприл Глорию (April Gloria), внешне похожую на певицу Тейлор Свифт. Об этом сообщает BuzzFeed.

Глория известна среди американских поклонников видеоигр как одна из самых популярных косплееров. Девушка перевоплощается в героинь серий Skyrim и «Ведьмак». Кроме того, она увлекается проведением прямых трансляций с прохождением видеоигр.

В Instagram Глории сотни пользователей оставляют комментарии под фотографиями, в которых спорят о сходстве девушки с Тейлор Свифт. Большинство соглашаются, что косплеера действительно не отличить от популярной певицы. Кроме того, Глория любит фотографироваться со своей кошкой, чем славится и Свифт.

Сама Глория пока никак не комментирует всплеск своей популярности и разговоры о новом двойнике Свифт.

В сентябре 2016 года BuzzFeed рассказало о популярной в сети конспирологической теории, согласно которой Тейлор Свифт является родственницей известной сатанистки Зины ЛаВей. Приверженцы этой теории отмечают, что явное сходство Свифт с идеологом культа не случайно: по их мнению, всемирно известная певица — клон ЛаВей.