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17:54, 15 июля 2026Путешествия

Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия россиян в 2026 году

Самый дорогой тур в 2026-м обошелся паре россиян в 5,19 миллиона рублей
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Nicolas Economou / NurPhoto via Getty Images

Самый дорогой тур в первом полугодии 2026-го обошелся паре российских туристов в 5,19 миллиона рублей. Стоимость путешествия раскрыл сервис Onlinetours Premium, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Поездка была забронирована на 11 ночей для двух взрослых с вылетом из Москвы. На втором месте по дороговизне оказался тур в Турцию — 3,1 миллиона рублей за 15 ночей для четырех взрослых и одного ребенка. Третью строчку заняло путешествие в Индонезию — 1,65 миллиона рублей за 12 ночей для двух взрослых и двоих детей с отправкой из Сочи.

В топ-5 самых дорогих туров также вошли Вьетнам (1,44 миллиона рублей) и Таиланд (1,01 миллиона рублей). В десятку попали ОАЭ (968 тысяч рублей), Оман (935,8 тысячи рублей), Сейшельские острова (869,6 тысячи рублей), Катар (862 тысячи рублей) и Египет (829,3 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что средний чек отпуска на двоих на юге России летом 2026 года составит до 130 тысяч рублей за девять ночей. По данным аналитиков, в Краснодарском крае будет отдыхать 51 процент россиян.

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